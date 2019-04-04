Текслер рассказал, как он относится к наследию Дубровского

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на состоявшейся сегодня, 4 апреля пресс-конференции рассказал, как он относится к наследию своего предшественника Бориса Дубровского.

«Все, что полезно и нужно региону, здесь преемственность будет. Это касается и людей, и решений», - отметил Текслер.

Он заявил также, что, являясь самостоятельным руководителем, в дальнейшем будет принимать решения в соответствии со своей собственной позицией.