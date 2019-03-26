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Челябинской области
Сегодня 11:51
Автор:
Любовь Юрина
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Текслер впервые провел заседание правительства области, вопросы достались только одному министру

Заседание правительство Челябинской области, которое впервые провел временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер, прошло достаточно оперативно, без длинных докладов, с попыткой подискутировать и пока без особых критических замечаний со стороны руководства. Правда, одному министру вопросы от нового руководителя достались.

На заседание по каким-то причинам не присутствовала часть министров, которые должны были представлять доклады. Не было вице-губернатора Руслана Гаттарова, министра экономического развития Сергея Смольникова, министра финансов Андрей Пшеницына, руководителя государственной жилищной инспекции. Некоторые журналисты уже начали строить догадки, что бы это значило.

Как пояснили агентству в пресс-службе минфина, Андрей Пшеницын сегодня принимает участие в коллегии министерства финансов России, где собрались финансисты со всей страны. Планируется также обсуждать и подготовку к саммитам ШОС и БРИКС. У других министров также были свои уважительные причины пропустить заседание кабмина.

В повестке заседания предусматривались отчеты большей части министерств - министерства общественной безопасности, минфина, минэкономразвития, миндора, минстроя, минсоца, минэкологии, минкульта, минимущества, а также регионального ФОМСа, главного управления лесами и Госжилинспекции.

Первым выступающим досталась большая часть вопросов от врио губернатора. Вице-губернатор – министр общественной безопасности Олег Климов докладывал о выполнении поручения президента по обустройству пешеходных переходов по национальным стандартам. У него Алексей Текслер уточнил про стандарты, поинтересовался, почему программа реализуется медленными темпами (поручение было дано в 2015 году). Климов пояснил, на выполнение всех работ необходимо 5–6 миллиардов рублей, а в год власти тратят по 400 миллионов. «Должен быть план и тогда и деньги найдутся, - отметил врио губернатора и распорядился. - Надо подготовить предложение».

Алексей Текслер, не дав Олегу Климову до конца дочитать доклад, предоставил слово главе Саткинского района Александру Глазкову и главе Миасса Григорию Тонких.

Алексей Текслер предложил в первую очередь сосредоточиться именно на переходах вблизи школ и других образовательных учреждений. Олег Климов со своей стороны предложил попросить руководство ГИБДД жёстче контролировать города по безопасности движения (Миасс и Челябинск - лидеры по наездам на пешеходов на переходах).

Внесла свои предложения и федеральный инспектор по Челябинской области Надежда Мангилёва - проводить регулярные проверки пешеходных переходов, и не только у школ, а также сократить сроки проведения работ.

Подводя итоги обсуждения, Алексей Текслер подчеркнул, что «не может быть бесконечно длящегося исполнения поручения президента». «Я хочу видеть конечные сроки», - потребовал врио губернатора. Он поручил заняться дорожной разметкой сразу после таяния снега.

К следующим докладчикам вопросов практически не было. Первый заместитель министра финансов области Антон Прыгунов представил финансовые итоги прошедшего года.

И. о. первого замминистра экономического развития Ирина Акабашева рассказала о порядке заключения концессионных соглашений.

И. о. министра дорожного хозяйства Александр Филиппов докладывал о дорогах, находящихся в собственности области, и о мерах соцподдержки садоводов и огородников при проезде пригородным железнодорожным транспортом.

Исполняющий обязанности министра экологии Сергей Лихачёв отчитался об изменениях в федеральном законе по накоплению и сбору мусора. Начальник главного управления лесами Сергей Лавров поделился планами по озеленению Челябинска к саммитам-2020 (на эти цели намечено потратить 200 миллионов рублей) и по утверждению границ Шершнёвского лесничества.

И.о. министра социальных отношения Татьяна Никитина доложила о финансировании ремонта и противопожарных мероприятиях в соцучреждениях, глава минкульта Алексей Бетехтин - о вознаграждениях библиотекам, руководитель минимущества Алексей Бобраков - о передаче нежилого помещения (на Цвиллинга, 40).

После того, как вся повестка заседания была исчерпана, Алексей Текслер пригласил к себе в кабинет главу Магнитогорска Сергея Бердникова. Напомним, сегодня врио губернатора отправится с ознакомительной поездкой в Магнитогорск. Он намерен встретиться с жителями дома №164 по проспекту Карла Маркса, пострадавшего от взрыва бытового газа. Запланировано вручение наград сотрудникам МЧС, которые принимали участие в ликвидации последствий обрушения дома. Врио губернатора также намерен побывать на площадке строящейся школы в 145-м микрорайоне. Вполне вероятно, что новый глава региона посетит Центральный стадион, монумент «Тыл-фронту».

Автор:
Любовь Юрина
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