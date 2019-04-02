Текслер встретился пока только с одним сенатором от Челябинской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер встретился с сенатором Олегом Цепкиным, который делегирован в Совет Федерации РФ от законодательной власти региона.

У некоторых южноуральцев возник вопрос, почему врио губернатора сначала не встретился с сенатором Ириной Гехт, ведь она представляет в верхней палате парламента исполнительную власть региона, которую сейчас и возглавляет Алексей Текслер.

Как пояснил наш источник, объяснение достаточно простое – Ирина Гехт в настоящий момент находится в командировке. Алексей Текслер встретится с ней на следующей неделе.

А пока врио губернатора на встрече с Цепкиным обсудил законопроекты, принятие которых позволит улучшить жизнь южноуральцев.

Алексей Текслер поддержал предложение сенатора: Челябинская область войдет в число субъектов РФ, где будет реализована региональная программа повышения финансовой грамотности жителей. Ее внедрение позволит сократить количество случаев, когда жители региона берут на себя необдуманные кредитные обязательства перед банковскими структурами и микрофинансовыми организациями, уточнили в пресс-службе правительства.

Сенатор, в свою очередь, поблагодарил врио губернатора за поддержку работы в части взаимодействия с федеральными органами власти по решению ключевых вопросов Челябинской области.

Напомним, впервые на прошлых губернаторских выборах каждый из претендентов на пост главы региона представлял в избирательную комиссию области сведения о трех кандидатурах для наделения их полномочиями членов Совета Федерации.

В списке Бориса Дубровского были три претендента на сенаторские посты: заместитель председателя правительства области Ирина Гехт, министр экономического развития Елена Мурзина (сейчас она замглавы Челябинска) и главврач Челябинского областного клинического онкологического диспансера Андрей Важенин.

С 2010 года администрацию Челябинской области в Совете Федерации представлял Руслан Гаттаров. 11 февраля 2014 года он написал заявление о прекращении им полномочий в связи с переходом на работу в администрацию губернатора Челябинской области. По настоящий момент он занимает пост вице-губернатора, курируя экономический блок.

На предстоящих выборах губернатора всем кандидатам также предстоит подготовить свою тройку претендентов на сенаторское кресло. Полномочия нового члена Совета Федерации будут начинаться со дня вступления в силу решения избранного губернатора о делегировании представителя в верхнюю палату парламента.