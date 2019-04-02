Текслер встретился с Гартунгом, который может стать его соперником на выборах губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Валерием Гартунгом.

О состоявшейся в резиденции губернатора встрече главы региона и парламентария сообщает пресс-служба правительства области.

Тесклер и Гартунг всесторонне обсудили поступающие депутату от южноуральцев жалобы и обращения.

На встрече также обсудили развитие региональной экономики, промышленности и предпринимательства, в том числе перспективы предприятий машиностроительного и оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории области.

Интриги в эту встречу добавляет тот факт, что в социальных сетях и в ряде СМИ уже давно обсуждается информация о том, что Валерий Гартунг намерен принимать участие в выборах губернатора Челябинской области.

Напомним, еще в ноябре 2017 года в Челябинске собирали подписи за выдвижение депутата Госдумы, эсера Валерия Гартунга кандидатом в губернаторы. Но тогда Челябинское региональное отделение партии заявило, что проводимая неизвестными акция по сбору подписей – это провокация.

На какое-то время обсуждение этого вопроса затихло, но после ухода с поста губернатора Бориса Дубровского (он собирался идти на второй срок, но не получил одобрение) и назначения врио главы региона Алексея Текслера стали появляться новые вбросы об участии в выборах лидера региональных эсеров.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Валерий Гартунг в декабре 2000 года баллотировался на пост губернатора Челябинской области. Он набрал 14 % голосов избирателей, заняв третье место по итогам выборов.

О своем желании побороться за пост губернатора Челябинской области заявлял и бывший член Избирательной комиссии региона Александр Лебедев.