Три четверти южноуральцев часто обсуждают политические события в кругу друзей

Три четверти жителей Челябинска обсуждают события российской политической жизни со своими близкими и знакомыми.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологами Челябинского филиала РАНХиГС.

Согласно полученным результатам, 46% опрошенных часто обсуждают вопросы политики в кругу друзей и знакомых. В числе любителей поговорить о политической жизни неработающие пенсионеры от 50 лет и старше. Видимо, у этой части населения велика потребность в общении после потери работы.

Довольно редко обсуждают политические события 32% участников опроса. Как правило, это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, по социальному положению – наёмные работники, со средним уровнем материальной обеспеченности.

Каждый пятый челябинец (20,7%) вообще не обсуждает со своими близкими и знакомыми события российской политической жизни. Так отвечали челябинцы в возрасте от 31 до 50 лет, со средним, специальным или неполным высшим образованием.

В целом по России лишь 58% опрошенных граждан обсуждают события российской политической жизни. Часто это делают лишь 22%, редко – 36%, а 41% и вовсе не обсуждают.