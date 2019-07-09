Три региона УрФО объединились для создания научно-образовательного центра мирового уровня

Три региона Уральского федерального округа объединяют усилия для создания Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня в рамках национального проекта «Наука».

Соответствующее соглашение о сотрудничестве между регионами было подписано сегодня, 9 июля, на Международной промышленной выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге.

Свои подписи под документом поставили глава Челябинской области Алексей Текслер, глава Курганской области Вадим Шумков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Подписанное соглашение повышает вероятность победы в конкурсе министерства образования РФ в рамках нацпроекта «Наука» и получение финансовой поддержки. «Межрегиональная кооперация позволит нам объединить мощности и компетенции, что, конечно, существенно увеличит наши шансы», - отметил Алексей Текслер. В случае победы в создании Уральского центра будут участвовать Южно-Уральский государственный университет (со стороны Челябинской области), Курганский государственный университет и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Свердловская область).

«ЮУрГУ примет участие в проекте по направлениям «цифровая индустрия» и «ракетно-космическая техника» – в них наш крупнейший университет действительно силен», - подчеркнул глава Челябинской области. Главными задачами центра станут реализация прикладных исследований и подготовка современных кадров.

Алексей Текслер также акцентировал внимание на практической значимости реализации совместного проекта тремя уральскими регионами. «Хочу подчеркнуть, что научно-образовательный центр – не просто громкое и красивое название. Это, действительно, серьезный рывок и масса возможностей. Для вуза – это перспективные исследования, приток исследователей и студентов, подготовка кадров по передовым направлениям, обмен технологиями и «трансфер» научных коллективов, - уточнил глава региона. - Для научных организаций – реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, вовлечение исследователей, в том числе молодых, содействие участию в международных коллаборациях ученых». Региону и бизнесу создание центра позволит формировать внутренние заказы на исследования, привлекать инвестиции крупных и средних компаний, предоставлять производственные мощности.

«Научно-образовательный центр будет заниматься подготовкой кадров и вести прикладные исследования для дальнейшего ускоренного внедрения разработок в производство. Это позволит компаниям выпускать востребованную, конкурентоспособную продукцию», - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По мнению главы Курганской области Вадима Шумкова, сотрудничество трех ведущих вузов поднимет компетенции всех участников нового научно-образовательного центра, позволит качественно повысить уровень образования студентов, добавить новых компетенций и профессий. «Соглашение появилось, в том числе, благодаря поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в УрФО. Финансирование такого сотрудничества будет реализовано за счет национального проекта «Наука», что дает гарантию успешного исполнения проекта в целом», - считает глава Курганской области.

Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров отметил, что в рамках своей деятельности участники научно-образовательного центра будут поддерживать научные направления в интересах промышленных предприятий, что будет содействовать развитию регионов и принесет существенный экономический эффект.

Для реализации поставленных задач организации-участницы НОЦ будут получать ряд внутренних и внешних преференций, направленных на упрощение взаимодействия между ними, включая упрощение процедур, снятие административных барьеров, предоставление льготного доступа к объектам, установление особых режимов налогообложения и иные меры, предусмотренные действующим законодательством и отношениями между участниками, уточнили в вузе.