Ушедший в отставку Дубровский получит соцпакет меньше Юревича

Ушедший добровольно в отставку губернатор Челябинской области Борис Дубровский получит правовые и социальные гарантии – годовую зарплату, приличную пенсию и губернаторское медобслуживание. Но его соцпакет будет меньше, чем у предшественника – Михаила Юревича.

Согласно статье 15 регионального закона «О губернаторе», губернатору, достигшему пенсионного возраста и досрочно прекратившему свои полномочия (по собственному желанию) выплачивают единовременное пособие в размере годового денежного вознаграждения.

Борис Дубровский сможет также претендовать на пенсию пожизненного денежного содержания в размере 75% месячного денежного вознаграждения действующего губернатора Челябинской области (но не менее 75% своего ежемесячного денежного содержания в бытность работы на посту главы региона на момент прекращения полномочий).

Но если Борис Дубровский вновь устроится на госслужбу, то эти выплаты будут прекращены на период его работы на госдолжности.

За бывшим главой региона сохраняется право на медицинское обслуживание, которое ему предоставлялось на день прекращения губернаторских полномочий.

Напомним, предыдущий губернатор Михаил Юревич, также досрочно покинувший пост главы региона, вдобавок ко всем этим льготам еще получал ежемесячно денежное вознаграждение в размере своей бывшей зарплаты. Выплаты проводились до его трудоустройства на новое место работы (но не более чем один год).

Ранее экс-губернатору также была положена пожизненная охрана по месту его постоянного проживания или временного пребывания, включая предоставление специальной и иной связи, которыми располагают органы государственной власти, а также транспортное обслуживание. Но и эти привилегии были отменены в бытность губернаторства Бориса Дубровского.