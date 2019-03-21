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Сегодня 12:37
Автор:
Евгения Александрова
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Уволен незаконно: Облсуд встал на сторону замдиректора коркинского ФОКа

Челябинский областной суд опротестовал решение Коркинского городского суда в отношении заместителя директора ФОК «Олимпийский» в поселке Первомайском Дмитрия Маткевич, признав его увольнение незаконным.

По словам Дмитрия, это была вторая неудавшаяся попытка новой главы Коркинского муниципального района Натальи Лощининой избавиться от неудобного депутата.

В понедельник, 18 марта, Маткевич приступил к исполнению обязанностей.

Агентство «Урал-пресс-информ» продолжает следить за развитием ситуации. Позднее на нашем сайте будут опубликованы подробности незаконного увольнения Дмитрия Маткевич. 

 

Автор:
Евгения Александрова
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Теги: 
Челябинский областной суд
Коркино
Наталья Лощинина