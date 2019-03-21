Уволен незаконно: Облсуд встал на сторону замдиректора коркинского ФОКа
Челябинский областной суд опротестовал решение Коркинского городского суда в отношении заместителя директора ФОК «Олимпийский» в поселке Первомайском Дмитрия Маткевич, признав его увольнение незаконным.
По словам Дмитрия, это была вторая неудавшаяся попытка новой главы Коркинского муниципального района Натальи Лощининой избавиться от неудобного депутата.
В понедельник, 18 марта, Маткевич приступил к исполнению обязанностей.
Агентство «Урал-пресс-информ» продолжает следить за развитием ситуации. Позднее на нашем сайте будут опубликованы подробности незаконного увольнения Дмитрия Маткевич.