В Челябинске начались конкурсные собеседования с претендентами на пост главы города

Сегодня, 22 февраля, конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Челябинска проводит финальное заседание - начались очные собеседования с претендентами на кресло мэра.

Как сообщает с места события корреспондент агентства «Урал-пресс-информ», индивидуальные собеседования пройдут в алфавитном порядке. Для каждого кандидата предусмотрено по 20 минут. За это время он должен успеть представить свою программу развития города и ответить на вопросы о федеральном, региональном и местном законодательстве, бюджетном Кодексе.

Свою программу уже представил Ярослав Анищенко. Сейчас к конкурсной комиссии пойдет Найим Бабаев. Он рассказал журналистам, что решил избраться на должность главы города, чтобы улучшить и ускорить развитие Челябинска: «В соцсети я выложил проект по модернизации транспортной сети. С такой программой буду выдвигаться. Чувствую себя уверенно. Если тут справедливо все, то у всех равные возможности».

За прямой трансляцией конкурсных собеседований журналисты наблюдают через экран в здании гордумы.

Напомним, к собеседованию были допущены все 16 кандидатов, подавших документы: Ярослав Анищенко, Найим Бабаев, ВИП-главы Владимир Елистратов, координатор Челябинского штаба Алексея Навального, активист движения «Стоп-ГОК» Борис Золотаревский, Виктор Легенчук, юрист Никита Мирный, лидер движения «Стоп ГОК» Василий Московец, Георгий Невский, Дмитрий Олейник, Татьяна Омельченко, глава Ленинского района Александр Орел, Игорь Попов, кандидат от ЛДПР Андрей Самохвалов, Андрей Угланов, адвокат, бывший глава Трехгорного Николай Шиманович, председатель Челябинского регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.

После собеседования со всеми кандидатами комиссия составит их рейтинг и предоставит несколько кандидатур (не менее двух) на рассмотрение депутатам Челябинской городской думы. Они выберут нового главу города 26 февраля.