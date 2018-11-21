В Челябинске решают, как и когда выбирать нового главу

Челябинская городская Дума создала рабочую группу, которая займется проработкой всех необходимых правовых вопросов по процедуре избрания нового Главы Челябинска.

Решение о создании группы было принято накануне, 20 ноября, на заседании Челябинской городской Думы после одобрения сложения полномочий главой Евгением Тефтелевым и назначения ВИП-главы Владимира Елистратова.

Членам рабочей группы предстоит разобраться в законодательстве, прописывать дорожную карту по выборам и готовить конкретные предложения по срокам проведения конкурса.

По законодательству, Челябинская городская Дума должна выбрать нового главу города не позднее шести месяцев со дня сложения полномочий прежним главой (до 20 мая 2019 года). В то же время Устав гласит, что нельзя выбирать нового главу за шесть месяцев до окончания полномочий действующего состава Думы (то есть после марта 2019 года никаких выборов главы уже проводить нельзя).

«Все сроки прописаны в 131 Федеральном законе, который мы должны исполнять. Однако есть ряд нюансов, связанных в том числе с областным и городским законодательством, - подчеркнул спикер Станислав Мошаров. - Каждый конкретный конкурс, каждое конкретное положение пишется для выборов главы при определенных условиях. Сейчас участники рабочей группы будут думать, как им подготовить положение для проведения нового конкурса на должность главы города».

Напомним, жители Челябинска до 2010 года могли сами выбирать главу города. Выборы проходили один раз в 4-5 лет. На прямых выборах избирались депутаты Челябинской городской Думой, а спикер - из числа парламентариев. Затем были внесены изменения в Устав, установившие систему двуглавой власти в Челябинске.

В апреле 2010 года глава Челябинска Михаил Юревич был утвержден на должность губернатора и пост градоначальника освободился. И через небольшой промежуток времени – 13 мая 2010 года - депутаты Челябинской городской Думы одобрили поправки в Устав города, которые изменили порядок избрания главы города и ввели должность главы городской администрации.

Тогда главой Челябинска был избран из числа депутатов Станислав Мошаров, он же возглавил городской парламент. Депутаты назначили сити-менеджером Сергея Давыдова по результатам конкурса. С самого начала изменения структуры власти в городе обсуждался вопрос о сроках возвращения прямых выборов мэра. Но до настоящего момента этот вопрос так и не решен.

В 2015 года Законодательное собрание области приняло порядок избрания глав в городах и районах области, отменив прямые выборы глав и доверив избрание мэров только депутатам. В 2016 году вновь прозвучали предложения по возвращению прямых выборов, но и в этот раз они были отклонены.