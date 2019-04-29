В Челябинске состоится первомайская акция профсоюзов
Первомайская акция профсоюзов пройдет в Челябинске под лозунгом «За справедливую экономику в интересах Человека труда!».
Профсоюзы Челябинска на первомайской акции намерены собрать под своими знаменами трудовые коллективы, общественные движения, студенческую и рабочую молодежь, - всех, кто поддерживает требования и лозунги в защиту прав и интересов Человека труда:
Важно для рабочего брата - дом, семья, зарплата!
Мы за МРОТ без стимулирующих и компенсационных!
За пересмотр минимальной потребительской корзины!
Безопасным условиям труда – ДА! Росту профзаболеваний – НЕТ!
Молодежи – доступное образование, работу, жилье, детские сады!
Полную индексацию пенсий работающим пенсионерам!
Коллективный договор – лучшая защита работника!
За повышение стипендий студентам и учащимся ВУЗов и СУЗов!
За фактический рост зарплаты человека Труда!
«Нет» - наступлению на трудовые права!
Молодежи - гарантии трудоустройства!
Мы живем в кредитах и долгах,- поднимай зарплату, олигарх!
Работающий человек не должен быть бедным!
Шествия, митинги, информационные пикеты, собрания в трудовых коллективах, посвященные Дню международной солидарности трудящихся, пройдут во всех регионах страны. Участие примут более трех миллионов человек. Сбор участников в 9.30 ч. на Театральной площади.