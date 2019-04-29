В Челябинске состоится первомайская акция профсоюзов

Первомайская акция профсоюзов пройдет в Челябинске под лозунгом «За справедливую экономику в интересах Человека труда!».

Профсоюзы Челябинска на первомайской акции намерены собрать под своими знаменами трудовые коллективы, общественные движения, студенческую и рабочую молодежь, - всех, кто поддерживает требования и лозунги в защиту прав и интересов Человека труда:

Важно для рабочего брата - дом, семья, зарплата!

Мы за МРОТ без стимулирующих и компенсационных!

За пересмотр минимальной потребительской корзины!

Безопасным условиям труда – ДА! Росту профзаболеваний – НЕТ!

Молодежи – доступное образование, работу, жилье, детские сады!

Полную индексацию пенсий работающим пенсионерам!

Коллективный договор – лучшая защита работника!

За повышение стипендий студентам и учащимся ВУЗов и СУЗов!

За фактический рост зарплаты человека Труда!

«Нет» - наступлению на трудовые права!

Молодежи - гарантии трудоустройства!

Мы живем в кредитах и долгах,- поднимай зарплату, олигарх!

Работающий человек не должен быть бедным!

Шествия, митинги, информационные пикеты, собрания в трудовых коллективах, посвященные Дню международной солидарности трудящихся, пройдут во всех регионах страны. Участие примут более трех миллионов человек. Сбор участников в 9.30 ч. на Театральной площади.