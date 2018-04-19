В Челябинской гордуме освободился один мандат

Совет депутатов Центрального района Челябинска удовлетворил просьбу единственной женщины в Челябинской городской думе Марины Карелиной о досрочном сложении депутатских полномочий.

Соответствующее решение принято в среду, 19 апреля, на заседании Центрального районного Совета депутатов.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» председатель совета Александр Хлызов, депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата по Центральному избирательному округу №5 Марины Карелиной. Причина добровольной отставки – переезд в другой город. Депутаты единогласно поддержали просьбу коллеги. Сама Марина Карелина в заседании не принимала участие в заседании.

Центральный районный совет уже уведомил Челябинскую Гордуму и территориальную избирательную комиссию об освободившемся мандате депутата. В ближайшее время будет решение вопрос о том, кто вместо Марины Карелиной, будет делегирован в Гордуму и когда пройдут довыборы в районный совет.

Александр Хлызов напомнил, что в состав Совета депутатов входит 20 человек, из них семь человек представляют Совет в Челябинской городской думе, в том числе и Марина Карелина. Первый состав райсовета был избран в сентябре 2014 года. Полномочия депутатов заканчиваются в сентябре 2019 года. С начала формирования совета отставку уходил лишь один молодей депутат – Марсель Хазиев. В 2015 году он получил повестку из военкомата и отправился на срочную службу. На освободившееся место в Совете депутатов района был избран другой парламентарий.