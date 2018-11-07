В Челябинской области намечаются дискуссии «Обновление-2018»

Масштабные дискуссии «Обновление-2018» организуют единороссы в Челябинской области в большой партийный день .

В Законодательном собрании области на разных площадках планируется обсудить целый ряд важных в преддверии будущих выборов тем: пути повышения эффективности коммуникаций и представительства интересов граждан во власти, какими должны быть партийные институты и технологические подходы в избирательных кампаниях и в межпартийной конкуренции в сегодняшней ситуации, как стать более современной и эффективной политической организацией.

К 14 часам в Челябинск на региональную конференцию соберутся более 350 делегатов от местных отделений партии. В числе приглашенных депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, депутаты фракции в Законодательном Собрании, Челябинской городской Думе, представительных органах муниципальных образований, члены регионального политического совета, сторонники, представители общественных организаций.

Владимир Мякуш подведет итоги избирательных кампаний, расскажет об организационно-партийном укреплении партийных структур, о реализации партийных проектов, агитационной работе. Также будет затронут вопрос об участии единороссов в избирательном цикле 2019 года. Напомним, в будущем году южноуральцам предстоит избрать губернатора, а челябинцам – 170 депутатов районных Советов, из числа которых сформируют Челябинскую городскую Думу (49 человек).

Единороссы намерены провести кадровую ротацию регионального политического совета и выбрать делегатов для участия в Съезде партии, который пройдет 7-8 декабря в Москве.