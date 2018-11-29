В Челябинской области не будут вводить новые запреты на места проведения публичных мероприятий

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области отклонили внесенный Челябинской гордумой законопроект, расширяющий перечень запрещенных к проведению публичных мероприятий мест.

Напомним, в сентябре 2018 года Челябинская городская дума выступила с инициативой внести поправки в региональный закон, расширяющие перечень мест, в которых запрещается проведение публичных мероприятий. Это места, расположенные ближе 50 метров от зданий, занимаемых органами государственной власти Челябинской области, органами местного самоуправления, зданий аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов и станций, культовых зданий и сооружений.

На очередном заседании 25 октября депутаты регионального парламента приняли в первом чтении предложенные гордумой поправки. Но после этого стали различные общественные организации стали высказывать свое негативное мнение по поводу введения дополнительных ограничений на проведение публичных мероприятий. Был организован сбор подписей под обращением к руководству парламента.

И уже 19 ноября в Законодательное Собрание поступило обращение Челябинской городской Думы, в котором предлагается вернуться на ближайшем заседании к процедуре первого чтения законопроекта для изучения общественного мнения, анализа опыта других субъектов федерации, дополнительной проработки положений законопроекта.

Неделю назад, 21 ноября, комитет по законодательству рекомендовал региональному парламенту вернуться к первому чтению, отклонить законопроект и вернуть его инициаторам.

Но, несмотря на это, активисты собрались сегодня, 29 ноября, на пикет у Заксобрания, чтобы напомнить парламентариям о возможном нарушении прав на свободу, если этот законопроект будет принят. К протестующим вышел вице-спикер Анатолий Брагин и разъяснил, что поводов для волнений нет, вопрос практически решен.

И буквально через пару часов депутаты ЗСО, вернувшись к первому чтению данного законопроекта, приняли решение его отклонить и направить соответствующее постановление в Челябинскую городскую думу. Как отметил Спикер Владимир Мякуш: Надо отдать должное Челябинской городской думе – они приняли верное решение, отозвав законопроект».