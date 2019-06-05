В Челябинской области – новый главный контрразведчик

Сегодня, пятого июня, к исполнению обязанностей приступил новый руководитель УФСБ России по Челябинской области Сергей Сизов, назначенный на эту должность указом президента РФ от 23-го мая 2019-го года. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Сергей Сизов родился в 1967 году, окончил Липецкий политехнический институт. В органах государственной безопасности работает с 1993-го года.

С 2014 по 2016 годы был первым заместителем начальника УФСБ России по Челябинской области, затем руководил территориальным органом государственной безопасности в Пензенской области.

Имеет государственные награды, награжден нагрудным знаком «За службу в контрразведке» второй степени.

Этим же указом его предшественник, генерал-лейтенант Юрий Никитин, освобожден от занимаемой должности в связи с увольнением в запас ФСБ России по достижению предельного возраста пребывания на военной службе.

В настоящее время Сергея Сизова представляют руководителю региона Алексею Текслеру.