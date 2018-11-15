В Челябинской области создано новое казенное учреждение для ГЖИ

Новое областное государственное казенное учреждение – «Управления по обеспечению деятельности Главного управления "Государственная жилищная инспекция Челябинской области"».

Соответствующее распоряжение правительства области подписал губернатор Борис Дубровский. Документ размещен на официальном сайте кабмина региона.

Новое учреждение будет выполнять работы и оказывать услуги по организационно-техническому, информационному и правовому обеспечению деятельности Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» (ГЖИ), которым с марта 2017 года руководит которой экс-начальник регионального управления федеральной миграционной службы Олег Датских.

ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» подчиняется напрямую губернатору Борису Дубровскому (наряду с минфином и главным контрольным управлением).

Напомним, в рамках сокращения расходов на государственное управление была проведена оптимизация управления делами губернатора и правительства Челябинской области и Главного управления юстиции региона. Она коснулась более 900 сотрудников, замещавших не отнесенные к госслужбе должности и работающие по трудовым договорам.

В июле 2018 года губернатор подписал распоряжение о создании государственного казенного учреждения «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» со штатной численностью 260 человек. В это учреждение был переведен обслуживающий персонал участков мировых судей.

Аналогичное учреждение создается и для управления делами губернатора. Все работники, трудившиеся по трудовому договору, перейдут в новую структуру.