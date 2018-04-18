В Челябинской области в законах о выборах появятся поправки

В законы о выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области и о муниципальных выборах в регионе подготовлены поправки, одобренные комитетом ЗСО по законодательству.

Изменения вносятся в связи с вступлением в силу поправок к федеральным законам «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «О выборах депутатов Государственной Думы».

Поправки в областные законы предусматривают дополнение оснований для отказа в заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) округам, сообщает пресс-служба ЗСО.

Выдвижение в одномандатном избирательном округе политической партией более одного кандидата (а в одномандатном избирательном округе – большего числа кандидатов, чем число депутатских мандатов, распределяемых в данном округе) влечет за собой исключение всех кандидатов, выдвинутых по соответствующему избирательному округу, из списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам до того, как соответствующий список будет заверен.

Поскольку в законе «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» предусмотрено заверение выдвинутого избирательным объединением списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, указанную норму предполагается внести в вышеуказанный закон области.

Кроме того, планируется изменить промежуток времени для выдвижения кандидатов (списков кандидатов), привязав его ко дню официального опубликования решения о назначении выборов, а не ко дню голосования. Это является более удобным с точки зрения выполнения требований федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с которым срок выдвижения и сбора подписей должен составлять не менее 20-ти дней (при том, что срок сдачи документов на регистрацию привязан к дате голосования).