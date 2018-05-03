В Коркино на два вакантных депутатских мандата претендуют 17 человек

Семнадцать человек претендуют на два вакантных мандата в Совете депутатов Коркинского городского поселения (Челябинская область).

Депутатские места в Совете освободились в 2017 году. Полномочия депутатов сложили Андрей Власов (был избран главой Розинского городского поселения) и Олег Столбун (избран депутатом Собрания депутатов Коркинского района).

Согласно данным избирательной комиссии области, изначально о своем желании участвовать в выборах заявили 20 человек, но затем трое утратили статус выдвинутого кандидата. Осталось 17 претендентов.

По два кандидата (по одному на каждый городской округ) выдвинули политические партии «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ, остальные кандидаты – самовыдвиженцы. После проверки представленных документов об образовании, гражданстве и отсутствии или наличии судимости территориальная избирательная комиссия начнет регистрировать заявившихся в качестве кандидатов в депутаты.

Дополнительные выборы в Совет депутатов Коркинского городского поселения по избирательным округам № 7 и 13 состоятся 24 июня.