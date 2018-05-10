В министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области новые кадровые назначения

Губернатор Челябинской области назначил двух заместителей регионального министра тарифного регулирования и энергетики.

Соответствующее постановление, подписанное главой региона, размещено на официальном сайте правительства области.

Первым заместителем министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области назначен 36-летний Антон Дрыга. Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве, Дряга работает в министерстве с февраля 2014 года, он занимал должность заместителя руководителя этого ведомства. Антон Александрович курирует утверждение тарифов, нормативов, которые определяют ограничение платы граждан за коммунальные услуги.

Кроме того, Борис Дубровский 8 мая подписал постановление о назначении Екатерины Черепановой заместителем министра тарифного регулирования и энергетики области. Она работает в министерстве восьмой год. Ранее руководила отделом организации информационного взаимодействия. Екатерина Черепанова будет курировать цифровизацию процесса государственного регулирования тарифов и контролировать регулирование предельных надбавок жизненно-необходимых лекарственных препаратов. Новые полномочия были переданы министерству в марте 2018 года.

Справка.

Антон Дрыга родился 15 декабря 1981 года в Челябинске. В 1998 году окончил гимназию №1, в 2003 году – факультет экономики и управления Южно-Уральского государственного университета. В ОАО «Челябэнергосбыт» работал с 2006 по 2014 годы. В феврале 2014 года назначен замминистра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.