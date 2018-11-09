В Законодательном Собрании области прошла серия региональных дискуссий «Обновление-2018»

Мероприятие в Законодательном собрании Челябинской области прошли в преддверии XVIII съезда партии «Единая Россия». На этажах ЗСО дискуссии проходили на четырех площадка. На одной из них побывал корреспондент информационного агентства «Урал-пресс-информ» и узнал о том, что южноуральские законодатели в своей работе делают большие ставки на некоммерческие организации (НКО).

Председатель ЗСО Владимир Мякуш принял участие во всех дискуссиях и пожелал успехов в живом диалоге между партийцами, чиновниками от власти и челябинской общественностью.

«Сегодня мы приняли удар на себя, поэтому упал рейтинг нашей партии не только в Челябинской области, но и во всех регионах нашей страны, - заметил председатель ЗСО Владимир Мякуш. – Сегодня наша задача – конкретными делами поднять авторитет нашего губернатора перед выборами и Президента страны. Мы осознано пошли на эти реформы, которые сейчас проводятся в стране. Реформа была необходима, и все мы это понимаем».

На одной из площадок «Партия Президента и народного большинства», где обсудили пути повышения эффективности коммуникаций, собрались представители власти, главы районов и лидеры некоммерческих организаций. В настоящее время активную гражданскую позицию проявляют именно руководители НКО. Однако им не хватает для плодотворной работы поддержки со стороны законодателей и правительства.

Первой на площадке выступила председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Яремчук. Она рассказал об огромной роли гражданского общества в жизни нашего региона. А именно такую роль должны играть руководители и лидеры некоммерческих организаций. Светлана Яремчук подчеркнула, что сейчас в числе сторонников партии «Единая Россия» четыре члена НКО, которые помогают больным детям и пожилым людям».

«Наша партия должна обратить внимание на некоммерческие организации и как можно больше привлекать их в членов в свои ряды. Партия планирует запустить новый проект – «Центр поддержки гражданских инициатив», который будет помогать лидерам НКО в их работе и поддерживать их инициативы, - заявила с трибуны Светлана Яремчук. – Также стартовал проект «История успеха», который рассказывает о деятельности этих людей».

Председатель Союза журналистов заметила – для руководителей НКО необходимо всячески оказывать государственную поддержку. На сегодняшний день в области зарегистрировано 400 некоммерческих организаций. И для всех их необходима юридическая, информационная, финансовая и консультационная поддержки.

Основной финансовой поддержкой на сегодняшний день для НКО считаются президентские гранты. В этом году заявки на гранты уже подали заявки на Президентский грант. 37 организаций уже получили свои деньги и продолжают работу по своим направлениям. Помогать НКО выходит на такие гранты с качественными заявками – основная задача сторонников партии.

Кстати, на одной из четырех площадок Владимир Мякуш заявил о необходимости системно поддерживать диалог с населением, как это делается в рамках партийного проекта «Городская среда». Ведь изначально перед стартом проекта по облагораживанию дворовой территории, собираются пожелания жителей, а уж потом эти заявки, не без помощи самих жильцов, воплощаются в жизнь.

Также на площадках обсуждалось исполнение в регионе и муниципалитетах семи разделов предвыборной программы партии «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной Думы седьмого созыва – «Качество государства», «Социальная политика», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Здоровое будущее», «Умная сила и культурное лидерство» и «Аграрная сверхдержава». Здесь выделялись острые задачи, плюсы и минусы в работе, основные проблемы.

Участники пятничной дискуссии предложили сделать бесплатными проезды до садовых товариществ, отремонтировать данные участки дорог, поддерживать старшее поколение, благоустраивать дворы в рамках «Городской среды. Особое внимание предложили обратить на ветеранов Великой Отечественной войны и детей-сирот.

В заключении лидер партии «Единая Россия» в Челябинской области Владимир Мякуш отметил, что все дискуссионные площадки рассмотрели все актуальные темы, от которых зависит дальнейшее развитие руководящей партии. В пятницу, во время конструктивного диалога, прозвучало много предложений по повышению эффективности деятельности «ЕР», идеологической платформе и вопросам, связанным с реализацией проектов партии.

«Все эти обсуждаемые темы тесно переплетаются с практической работой нашего регионального отделения, - отметил председатель ЗСО Владимир Мякуш. – В будущем эти темы будут обобщены, а модераторы сегодняшних дискуссионных площадок выступят на партийной конференции с предложением включить их в проекты решений партии. Если такое предложение будет принято, мы разработаем конкретные мероприятия по реализации всех предложенных идей».