Владимир Елистратов: Давать комментарий по прямым выборам главы Челябинска не вижу смысла

Временно исполняющий полномочия главы Челябинска Владимир Елистратов сегодня, 18 февраля, высказался о воскресном митинге за прямые выборы мэра и своем отношении к данной инициативе горожан.

«Что касается митинга, он проводился в рамках закона. Люди заявились, провели мероприятие. Планировалось участие около двух тысяч человек. По факту было 250-270. Никаких правонарушений во время митинга не было», - отметил Владимир Елистратов.

А вот давать свой комментарий относительно самих прямых выборов врип главы Челябинска не стал, подчеркнув, что не видит в этом смысла.

«На сегодняшний день есть определенные правила игры, они носят открытый характер. Мы работаем по этим правилам», - заявил Елистратов.

Митинг за прямые выборы состоялся вчера, 17 февраля, на Алом Поле. Горожане требовали вернуть им то, что у них забрали девять лет назад, - право выбора.

Политическая партия «Яблоко» в своей группе ВКонтакте сообщила, что собрала тысячу подписей под петицией «За возврат выборов мэра Челябинска». Следующее мероприятие кампании - пикет 22 февраля. В этот день состоится конкурс по отбору кандидатур на должность челябинского градоначальника, и 26 февраля депутаты изберут нового мэра.