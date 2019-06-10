Владимир Елистратов назначил себе нового зама по социальному развитию
Глава Челябинска Владимир Елистратов сегодня, десятого июня, на аппаратном совещании представил своего нового заместителя по социальному развитию. Эту должность занял бывший начальник городского управления по делам молодежи Сергей Авдеев. К исполнению обязанностей он приступает с сегодняшнего дня.
Сергей Авдеев пришел на смену 50-летнему Игорю Лопаткину, который являлся замом главы города по соцразвитию с апреля 2010-го года и покинул пост по собственному желанию. Его последним рабочим день в этой должности стало седьмое июня.
Также Владимир Елистратов сегодня объявил о назначении на должность начальника управления по делам молодежи администрации Челябинска Натальи Хенкиной, которая до настоящего времени являлась заместителем Сергея Авдеева.