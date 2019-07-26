Владимир Мякуш: «Необходимо повысить информированность людей о нацпроектах и привлечь их к активному участию в реализации»

Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Челябинской области заявили о необходимости более широкого информирования о реализации национальных проектов на территории Челябинской области.

«Сегодня доступной, понятной людям информации о нацпроектах явно недостаточно. Хотя спрос на такую информацию очень высок. Вот поэтому так важна задача – найти этот широкий круг союзников в достижении национальных целей. Люди должны видеть, как продвигается реализация национальных проектов и получить новые возможности участия в общественной жизни. Необходимо, чтобы наши земляки знали, в чем заключается тот или иной национальный проект, как он реализуется в регионе», - заявил председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш.

В настоящий момент в Российской Федерации реализуется 12 национальных проектов. («Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт»).

Срок реализации национальных проектов пять лет: с 2019 по 2024 год. Для реализации национальных проектов из бюджетов всех уровней выделяются значительные средства. Общий бюджет нацпроектов составит в Российской Федерации 25,7 трлн. рублей. В нашей области в рамках реализации национальных проектов действует 52 региональные программы, в которые включены 708 объектов и мероприятий.

Познакомиться с информацией о региональной составляющей национальных проектов можно в разделе АКТУАЛЬНО на сайте Законодательного Собрания. Информация о проектах представлена в доступной форме, разработана инфографика «Национальные проекты глазами людей». Информация раздела будет актуализироваться по мере необходимости.