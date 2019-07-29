Владимир Мякуш: Необходимо повысить информированность людей о нацпроектах и привлечь их к активному участию в их реализации
Политика
Сегодня, 17:16
Автор: 
Любовь Юрина

Информированность жителей Челябинской области о реализуемых национальных проектах должна выйти на более высокий уровень. Кроме того, нужно активнее привлекать южноуральцев к их реализации.

О необходимости этого заявили депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Челябинской области.

По мнению спикера Владимира Мякуша, на сегодня у жителей недостаточно доступной, понятной людям информации о нацпроектах, а спрос на нее очень высок. «Поэтому так важна задача – найти этот широкий круг союзников в достижении национальных целей, - считает глава регионального парламента. - Люди должны видеть, как продвигается реализация национальных проектов и получить новые возможности участия в общественной жизни». По мнению Владимира Мякуша, южноуральцы должны знать, в чем заключается тот или иной национальный проект, как он реализуется в регионе.

Напомним, в мае 2018 года президент России Владимир Путин издал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором определены национальные направления развития Российской Федерации на период до 2024 года.

В течение пяти лет (с 2019 по 2024 годы) в Российской Федерации будут реализованы 12 национальных проектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».

Для реализации национальных проектов из бюджетов всех уровней выделяются значительные средства. Общий бюджет нацпроектов составит в Российской Федерации 25,7 триллиона рублей.

В Челябинской области в рамках реализации национальных проектов действует 52 региональные программы, в которые включены 708 объектов и мероприятий.

Познакомиться с информацией о региональной составляющей национальных проектов можно в разделе «Актуально» на сайте Законодательного Собрания.

Контрольно-счетная палата области намерена мониторить уровень осведомленности южноуральцев о национальных проектах и степень удовлетворенности их текущими результатами реализации проекта.

Автор: 
Любовь Юрина
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