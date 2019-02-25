Владимир Мякуш: Послание президента стало для нас руководством к действиям

Законодательное собрание Челябинской области готово внести изменения в региональные законы, которые помогут реализовать поручения президента, озвученные в ходе Послания Федеральному собранию.

«Президент озвучил прорывную идею создания нового пакета мер, направленных на поддержку семьи. Были названы вполне конкретные инициативы, которые необходимо воспринимать как поручения. Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании готова внести изменения в законы в этой сфере», - сказал Владимир Мякуш.

Глава государства поставил задачу выстроить систему всесторонней поддержки семьи. Так, на федеральном уровне будет повышен размер выплат на первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов. Почти в два раза (до 10 тысяч рублей) будет повышено пособие по уходу за детьми-инвалидами. Будет снижена налоговая нагрузка семей с детьми. Особо стоит отметить льготы по ипотеке для многодетных семей. Процентная ставка составит 9% на весь срок действия, в семьях от трех детей 450 тысяч рублей будет выделяться из федерального бюджета на погашение на каждого ребенка. До конца 2021 года поставлена задача решить проблему с местами в яслях.

В Челябинской области с начала 2019 года вырос размер ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет (до 26 тысяч рублей в месяц). Выросли минимальные и максимальные размеры пособия по беременности и родам. Принято решение об индексации федерального материнского (семейного) капитала — повышение произойдет с 2020 года.

Также в Послании уделено внимание доступности медицинской помощи. Владимир Мякуш подчеркнул, что здесь глава государства поставил конкретную задачу: открыть более 1,5 тысячи врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

Многое Владимир Путин сказал и о поддержке граждан пенсионного возраста. Лидер южноуральских единороссов отметил, что в Послании говорилось об индексации пенсий с 2019 года сверх прожиточного минимума.

«Государство сначала доведет пенсию до прожиточного минимума, а потом проведет индексацию. Выплаты за первые месяцы этого года будут пересчитаны, - пояснил Владимир Мякуш. - Депутаты ЗСО поддержали законопроект, который президент внес в Госдуму. Это касается имущественного налога и налога на землю. Пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество (на одну квартиру, дом или гараж) и земельного налога».