Владимир Мякуш вернется в Челябинск с орденом Александра Невского

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш удостоен государственной награды. Сегодня, 11-го июня, в Екатеринбурге полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов вручил ему Орден Александра Невского.

Полпред отметил, что награда вручается накануне государственного праздника - Дня России и что главное богатство страны - это люди, которые трудятся на благо своей Родины.

Как отмечают в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, всего государственными наградами были отмечены 15 человек, и пятеро из них - южноуральцы. Кроме Владимира Мякуша, это работники ММК Андрей Кулинич и Елена Шамсутдинова, руководитель Магнитогорского института по проектированию металлургических заводов Юрий Тверской, работник сельского хозяйства Василий Мулюкин из Троицка.

Поддержать председателя Законодательного Собрания Челябинской области, которого после церемонии вручения, по его собственному признанию, охватили особо трепетные и волнительные чувства, приехала дочь Виктория. По словам Владимира Мякуша, для нее это станет воспитательным моментом.

«Государственная награда - это аванс и ответственность. Это оценка работы всей команды депутатского корпуса. Мы прекрасно понимаем, как много нам предстоит сделать, какие большие задачи стоят перед нами, в том числе по реализации национальных проектов. Главная цель для нас - благополучие южноуральцев», - отметил Владимир Мякуш.

В мае, накануне 25-летия Законодательного Собрания Челябинской области, Указ о его награждении орденом Александра Невского подписал президент РФ Владимир Путин. Высокой награды Владимир Мякуш удостоен за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Мякуш более 20-ти лет является депутатом Законодательного Собрания Челябинской области, четыре раза избирался председателем ЗСО (в июне 2005-го, декабре 2005-го, октябре 2010-го, сентябре 2015-го). Руководит одним из ключевых комитетов областного парламента - по бюджету и налогам. С 2005-го года возглавляет региональное отделение партии «Единая Россия».

Владимир Мякуш награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. За значительный вклад в становление законодательства региона, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Челябинской области награжден орденами Почета (2008), Дружбы (2013). В 2010 году удостоен звания «Почетный гражданин Челябинской области».