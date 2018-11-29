Врач из Озерска обратится с просьбой к Медведеву

Врач фельшерско-акушерского пункта из закрытого территориального образования (ЗАТО) Озерск (Челябинская область) намерена обратиться с просьбой к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

Шанс лично задать вопрос премьеру у обычного врача появится завтра, 30 ноября. В этот день глава правительства и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев проведет онлайн-прием граждан в рамках Недели приемов, посвященных 17-летию партии.

Вопросы лидеру единороссов смогут задать жители по всей стране. Врач озерского ФАПа хочет попросить Дмитрия Медведева распространить действие программы «Земский доктор» и на ЗАТО. Сегодня врачи, приезжающие на работу в закрытые территориальные образования, не могут рассчитывать на компенсационные выплаты по этой программе.

По данным областного министерства здравоохранения, в этом году на село и в малые города приехали специалисты, которые не подпадают под федеральные требования и не могут претендовать на подъемные. В основном, это касается молодых медиков, которые вернулись домой после учебы и устроились на работу в учреждения здравоохранения. Их финансовая поддержка позволила бы решить проблему дефицита кадров в малых городах и селах.

Онлайн-прием начнется 30 ноября в 16 часов в Челябинском региональном отделении партии.

Как уже сообщало агентство, программа «Земский доктор» успешно действует в Челябинской области с 2012 года. За время ее реализации к работе в сельские территории привлечено 566 врачей. Участники программ получают единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.

Изначально на получение единовременной выплаты по программе «Земский доктор» могли претендовать врачи в возрасте до 35 лет, переехавшие на работу в сельскую местность и рабочие поселки и заключившие договор на пятилетний срок работы. В 2015 году эта планка была повышена до 45 лет, с 2016 года – до 50 лет.

С 2017 года в регионе действует программа «Земский фельдшер». «Подъемные» в размере полумиллиона рублей выплачиваются медработникам в возрасте до 50 лет (со средним медицинским образованием), которые приехали на работу в фельдшерско-акушерские пункты или здравпункты областных государственных или муниципальных медицинских организаций в селах и рабочих поселках.

В 2018 году Челябинская область расширила круг населенных пунктов, которые могут работать по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В перечень были включены и города с населением менее 50 тысяч человек. «Подъемные» они будут получать за счет региональной казны.

В октябре депутаты Заксобрания области поддержали инициативу губернатора о выплате единовременной компенсации за счет средств областного бюджета медицинским работникам первичного звена, работающим на селе и в малых городах с населением до 50 тысяч человек: для докторов – один миллион рублей, для фельдшеров – 500 тысяч рублей. Это касается врачей общей практики, участковых врачей и фельдшерско-акушерских пунктов.