Все претенденты на пост главы Еткульского района допущены до участия в конкурсе

Все семь человек, подавших заявление на участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы «Еткуьского муниципального района (Челябинская область) допущены до второго этапа.

За кресло главы поборются: исполняющий обязанности главы Еткульского района, вице-мэр Юрий Кузьменков, председатель Собрания депутатов Еткульского района Юрий Михайлов, заместитель главы Коркинского городского поселения Вадим Галямов, глава Еманжелинского сельского поселения Олег Бобырев, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Коелгинское» Анатолий Шундеев, индивидуальный предприниматель Александр Андрусенко и временно неработающий Алексей Константинов.

Последний был замом главы Еткульского района, затем исполнял обязанности главы, а в апреле 2018 года в отношении него было возбуждено уголовное дело. Ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он продал землю своей родственнице по цене существенно ниже рыночной. В сентябре прокуратура Еткульского района внесла представление главе района Василию Головчинскому (в этом же месяце глава ушел в отставку) с требованием уволить его первого заместителя Алексея Константинова в связи с утратой доверия.

Отец Анатолия Шундеева - Иван Шундеев – более 40 лет руководил колхозом, а сейчас СПК.

Галямов планирует практически одновременно участвовать в двух конкурсах по отбору кандидатов на должность главы – в Еткульском и Коркинском районах.

Пятеро кандидатов старше 50 лет: Андрусенко – 60 лет, Шундееву – 57 лет, Кузьменкову – 55 лет, Бобыреву – 53 года, Михайлову – 51 год. Самому молодому претенденту – 35 лет, Галямову – 44 года

Конкурс по отбору кандидатов на пост главы Еткульского района состоится 20 ноября, в Коркинском – 14 ноября.