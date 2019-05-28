Вячеслав Откин прекратил голодовку в святой для него праздник

Эпатажный депутат Миасского городского собрания (Челябинская область) Вячеслав Откин сегодня, 28-го мая, завершил начатую 24-го мая голодовку. Причина более чем веская – День пограничника, святой для депутата праздник.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», об отказе принимать пищу Вячеслав Откин громко заявил с депутатской трибуны во время пятничной сессии. Тогда он пообещал, что не закончит голодать, пока городской прокурор не подаст в отставку.

На руководителя надзорного ведомства депутат рассердился из-за бездействия прокуратуры, якобы не ставшей защищать Откина от нападок и оскорблений жителей Миасса в социальных сетях. Депутат пожаловался с трибуны, что все его жалобы прокуратура перенаправила участковому, который тоже не сильно разбежался принимать меры.

Сегодня голодовка была закончена. Об этом Вячеслав Откин торжественно заявил на видеокамеру съемочной группе сообщества «Свободный Миасс».

«Как и обещал, в День пограничника я прекращаю голодовку. Это святой праздник, и отмечать его на голодный желудок – это, я считаю, неправильно», - заявил он «Свободному Миассу», добавив, что его требования относительно прокурора остаются прежними.

«Сотрудники прокуратуры не исполняют свои обязанности. Это мое оценочное мнение», - сказал Вячеслав Откин и направился в надзорное ведомство - подавать очередную жалобу. Горожанину, который оскорбил его человеческое достоинство, Откин пообещал встречу в суде.

Раньше депутат уже объявлял голодовку. В период 2005-2010-го годов он, будучи депутатом третьего созыва, поругался с ОБЭПом. В знак протеста поставил палатку у здания городской администрации и отказался принимать пищу. Голодовка продлилась один день.

Этой весной за оскорбление избирательницы в социальной сети ВКонтакте был наказан сам Вячеслав Откин. Суд оштрафовал депутата на две тысячи рублей за некорректное ведение дискуссии. Откин назвал оппонентку «тупорылочкой». В суде доказывал, что это провокация, что его страницу взломали – сам он якобы не умеет набирать текст ни на компьютере, ни на телефоне.

Тем временем, видео с заявлением Откина о прекращении голодовки за какой-то час с небольшим набрало более 1 700 просмотров. Комментарии явно недобрые. Одни пользователи посмеиваются над депутатом, другие откровенно издеваются.