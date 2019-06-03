«Яблоко» надеется на отмену результатов конкурса по отбору кандидатов на пост главы Челябинска

Во вторник, 4 июня, состоится очередное заседание Советского районного суда Челябинска по рассмотрению иска «Яблока» об отмене итогов конкурса по выборам кандидатов на пост главы Челябинска.

Напомним, председатель Челябинского «Яблока» Ярослав Щербаков, который был в числе 16 участников конкурса, но в финал не вышел, решил оспорить результаты в суде. В качестве ответчиков выступает Челябинская городская дума и Конкурсная комиссия.

Прокуратура Челябинска представила в суд свое заключение по данному делу. В надзорном ведомстве его не комментируют. Но истец заверяет, что прокуратура требует признать недействительными результаты конкурса (это одно из его требований).

Своим иском «Яблоко» намерено показать ущербность нынешней системы выборов главы Челябинска в сравнении с прямыми выборами мэра. «Желание провести конкретного кандидата, который в итоге и стал главой города, было очевидным, а уверенность в его силах при наличии честного состязания напротив отсутствовала», - считает Щербаков, не удивленный решением прокуратуры.

По мнению лидера челябинского «Яблока», у них «отличные шансы на победу не в этой, так в другой инстанции». А пока выбранный депутатами глава Владимир Елистратов продолжает руководить городом, несмотря на протесты соперников по конкурсу и недовольство работой мэра со стороны нового главы региона.

Как уже сообщало агентство, в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Челябинска участвовало 16 человек. В финал вышли четверо, из которых один – глава Ленинского района Челябинска Александр Орел – накануне выборов снял свою кандидатуру. В итоге главой города был избран временно исполняющий полномочия главы Челябинска 58-летний Владимир Елистратов.

«Яблоко» требует признать недействительными ряд положений Порядка проведения конкурса, устанавливающих требования к кандидатам, и регулирующих порядок проведения конкурса и оценки зарегистрированных кандидатов.