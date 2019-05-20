ЮУТПП изучила опыт организации деловой программы саммита ШОС в Бишкеке

Официальная делегация Южно-Уральской торгово-промышленной палаты во главе с президентом Федором Дегтяревым приняла участие в бизнес-

форуме Шанхайской организации сотрудничества "ШОС: расширяя границы сотрудничества", прошедшем в Бишкеке (Киргизия).

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе ЮУТПП, полученный опыт планирует использовать при организации аналогичного делового форума в рамках саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске.

По словам президента Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федора Дегтярева, в июне 2020 года в Челябинске перед саммитами состоится Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Представители ЮУТПП детально изучили опыт киргизских коллег, чтобы в следующем году достойно принять высоких гостей.

Программа бишкекского бизнес-форума включала тематические панельные сессии по торгово-инвестиционному сотрудничеству, В2В-переговоры, а также заседание правления Делового совета ШОС, российской частью которого руководит президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин. Именно глава федеральной палаты поручил ЮУТПП включиться в работу по организации деловой программы саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске.

Помимо визита в Киргизию, этой осенью президенту ЮУТПП предстоит также посетить Бразилию для изучения опыта по проведению саммита БРИКС.

Впервые форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС был проведен в 2015 году в рамках VII саммита БРИКС и проходившего параллельно с ним саммита Шанхайской организации сотрудничества. За минувшие годы в работе форума приняли участие более четырех тысяч человек из 26 стран и 63 регионов России, подписано свыше 18 соглашений о сотрудничестве, проведено более 800 встреч формата В2В.

События освещают ведущие региональные, федеральные и международные СМИ. Шанхайская организация сотрудничества объединяет Китай, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан, Узбекистан, Индию и Пакистан. В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.