Южноуральцы на этой неделе смогут напрямую обратиться к представителям власти всех ветвей и уровней

Жители Челябинской области смогут напрямую обратиться к представителям власти всех уровней, чтобы лично рассказать о своих насущных проблемах или попросить помощи.

Такой шанс будет предоставлен южноуральцам в рамках Всероссийской недели приемов «Единой России», которая началась 26 ноября и завершится 2 декабря.

Южноуральцы могут лично пообщаться с членами Совета Федерации Ириной Гехт и Олегом Цепкиным, с избранными от области депутатами Госдумы Владимиром Бурматовым, Дмитрием Вяткиным, Андреем Барышевым, Виталием Бахметьевым, Анатолием Литовченко и Еленой Ямпольской.

Кроме того, можно обсудить проблемы благоустройства, ЖКХ, социального обеспечения, здравоохранения и многие другие с главами, представителями министерств и ведомств, а также с местными депутатами.

Приемы будут проходить в Челябинской региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева и 49 местных общественных приемных, а также на более 300 дополнительных площадках по всей области. «Для удобства населения мы будет работать, в том числе, в выходные и в вечернее время», - сообщил руководитель региональной общественной приемной, депутат ЗакСобрания Владимир Горнов. По его словам, в этот период будут использованы различные формы работы: онлайн-приемы, круглые столы, выездные и тематические приёмы. В ходе приемов единороссы планируют услышать не только личные просьбы и вопросы, но и мнения граждан по поводу их работы. На основе поступивших предложений и пожеланий будет сформирован актуальный наказ на предстоящий год.

В пятницу, 30 ноября, на вопросы южноуральцев ответят председатель Законодательного Собрания области Владимир Мякуш и руководитель региональной общественной приемной Владимир Горнов.

Информация о месте и времени приемов размещена на официальном сайте Челябинского регионального отделения партии.