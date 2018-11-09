Южноуральские единороссы избрали делегатов на XVII съезд партии, который пройдет в Москве

Делегацию Челябинской области на XVIII Съезде партии «Единая Россия», который состоится 8-9 декабря в Москве, будут представлять девять человек, в основном, это секретари первичных организаций. Такое решение в пятницу, 9 ноября, приняли делегаты XXXI региональной партийной Конференции.

Как пояснил Секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания области Владимир Мякуш, согласно решению Президиума Генерального совета Партии от 9 ноября, норма представительства делегатов на предстоящий Съезд составляет 1 делегат на 5 тысяч членов Партии. Исходя из этого Конференция избрала 9 делегатов, которые представляют первичные организации «Единой России» в Челябинской области. При этом делегаты представляют как городские, так и сельские районы области, и самые разные профессии.

Так, делегатами декабрьского Съезда Партии стали разливщик стали на Челябинском металлургическом комбинате, секретарь Челябинского первичного отделения, член РПС Сергей Аникин; заведующая детским садом №15 Усть-Катава, секретарь Усть-Катавского первичного отделения Елена Белокрылова; заместитель главы Центрального района Челябинска, секретарь Челябинского первичного отделения Сергей Давыдов; помощник депутата Законодательного Собрания области, секретарь Увельского первичного отделения Жарасхан Даутбаев; студент третьего курса МГТУ имени Носова по специальности «Литейное производство черных и цветных металлов», секретарь Магнитогорского первичного отделения Сергей Запорожец; директор МОУ СОШ №3 Южноуральска, секретарь Южноуральского первичного отделения Олег Зацепилин; индивидуальный предприниматель, секретарь Карабашского первичного отделения Геннадий Кремешков; начальник участка по АЗС ООО «ЦентрСпецСервис», координатор партийного проекта «Историческая память» в Аргаяшском местном отделении; инженер КДМи ФКс, артист драмы муниципального театра «Вымысел», секретарь Верхнеуфалейского первичного отделения Алексей Шолохов.

Кроме того, в делегацию от субъекта РФ на Съезд входят делегаты по статусу. Это члены руководящих партийных органов, главы исполнительных и законодательных органов власти, административных центров субъектов, депутаты Государственной Думы.

В Челябинской области делегатами Съезда по статусу являются депутат Госдумы, член Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Бурматов, фермер и член Генерального Совета партии «Единая Россия» Айдархан Карсакбаев, член Генерального совета Партии Дмитрий Холод, член Высшего совета партии «Единая Россия», председатель Челябинской организации предпринимателей «ОПОРА РОССИИ» Артем Артемьев, члены Высшего Совета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Елена Ямпольская, член Президиума Центральной контрольной комиссии партии «Единая Россия», депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, член Президиума Центральной контрольной комиссии партии «Единая Россия», сенатор Ирина Гехт.

Также в состав делегации по приглашению Секретаря Генерального совета Партии войдут губернатор Челябинской области Борис Дубровский, Секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания области Владимир Мякуш, председатель Региональной контрольной комиссии Челябинского регионального отделения партии Анна Алдонина, руководитель Челябинского регионального исполкома партии «Единая Россия» Алексей Малофеев, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Мотовилов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель региональной общественной приемной председателя партии Владимир Горнов, глава администрации города Челябинска Евгений Тефтелев, руководитель фракции «Единая Россия» в челябинской городской Думе Рафаил Шафигулин, президент регионального фонда поддержки сотрудничества и развития Челябинского регионального отделения партии Вероника Цагараева.