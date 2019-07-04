Задача Текслера: Не превратиться из «губернатора надежды» в «губернатора разочарование»

Более половины опрошенных жителей Челябинска (445 из 700 человек или 63,7%) на сегодня связывают надежды на улучшение ситуации в регионе с приходом нового главы региона Алексея Текслера. Чаще об этом говорят женщины и высокообеспеченные жители Челябинска.

Из них точно уверены в своих ожиданиях 18,2%, пока еще полны надежд – 45,5%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологами Челябинского филиала РАНХиГС.

Чуть меньше четверти респондентов (22,3%) не связывают свои надежды на улучшение ситуации в регионе с приходом на должность Текслера. В большинстве своём, это мужчины, респонденты в возрасте 45-49 лет, горожане, не имеющие высшего образования, наёмные работники частных предприятий, а также малообеспеченные респонденты.

Полученный в ходе социологического опроса результат – отличный старт для назначенного руководителя региона, которому в сентябре придется побороться за голоса южноуральцев на выборах губернатора.

За предстоящие два месяца предстоит сделать такие шаги, которые не разочаруют южноуральцев (а уже сейчас в аккаунтах главы региона звучат пожелания поскорее переходить от слов к конкретным действиям и внимательнее слушать обычный народ). И тогда итоговые цифры покажут, превратился ли «губернатор надежды» в «губернатора разочарования» или еще есть на что надеяться.