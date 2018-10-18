Замглавы Коркино поборется за пост главы сразу в двух районах – Коркинском и Еткульском

Заместитель главы Коркинского городского поселения (Челябинская область) Вадим Галямов намерен бороться за пост главы сразу в двух муниципальных районах региона.

Как уже сообщало агентство, 44-летний Вадим Галямов подал первым подал документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Коркинского муниципального района.

В минувшие выходные Вадим Галямов буквально в последний день приема заявился на участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Еткульского района.

В Коркинском районе за пост главы поборются 8 человек, в Еткульском районе в кресло главы готовы сесть семеро претендентов. Соперниками Галямова в Еткуле станут шестеро человек: исполняющий обязанности главы Еткульского района, вице-мэр Юрий Кузьменков, председатель Собрания депутатов Еткульского района Юрий Михайлов, глава Еманжелинского сельского поселения Олег Бобырев, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Коелгинское» Анатолий Шундеев (его отец – Иван Шундеев – более 40 лет руководил колхозом, а сейчас СПК), индивидуальный предприниматель Александр Андрусенко и временно неработающий Алексей Константинов. Последний был замом главы Еткульского района, затем исполнял обязанности главы, а в апреле 2018 года в отношении него было возбуждено уголовное дело. Ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он продал землю своей родственнице по цене существенно ниже рыночной. В сентябре прокуратура Еткульского района внесла представление главе района Василию Головчинскому (в этом же месяце глава ушел в отставку) с требованием уволить его первого заместителя Алексея Константинова в связи с утратой доверия.

Конкурс по отбору кандидатов на пост главы Коркинского района состоится 14 ноября. Конкурс в Еткульском районе намечен на 20 ноября.