Завтра депутаты изберут главу Челябинска, который будет руководить городом 5 лет

Во вторник, 26 февраля, депутаты Челябинской городской думы выберут нового главу города.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела информпроектов Челябинской гордумы Лариса Окунева, всем четырем выбранным комиссией кандидатам на пост главы уже направлено уведомление о проведении заседания Думы.

Оно начнется в 11 часов. В повестке вопрос об избрания главы стоит под первым номером.

Каждый из претендентов представит свою программу (на выступления по регламенту отведено по 5 минут). Вполне вероятно, что депутаты захотят задать вопросы каждому из кандидатов. Затем будет проведено голосование. Как отметила Лариса Окунева, пока не принято окончательное решение, будет голосование открытым или тайным.

Новый глава будет руководить городом в течение пяти лет (на такой срок с ним будет продлен контракт).

В сентябре 2019 года будет избран новый состав Челябинской городской думы. Ему придется работать с уже избранным ранее главой города. Парламентариям не предоставят шанса заново избрать главу, такая возможность не прописана в Уставе города. Если бы Евгений Тефтелев доработал отведенный ему срок, то вновь избранная Дума выбирала бы нового главу.

Напомним, пост главы Челябинска освободился в ноябре 2018 года после ухода в отставку Евгения Тефтелева. На освободившееся кресло претендуют четверо – два действующих главы, один бывший мэр и один юрист. В списке претендентов ВИП-главы Владимир Елистратов, глава Ленинского района Александр Орел, бывший глава Трехгорного Николай, адвокат Николай Шиманович и юрист Никита Мирный.