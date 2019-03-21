Жители Челябинска хотят лично пообщаться с Текслером и предлагают ему пешую прогулку по городу

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу, 22 марта, планирует совершить объезд Челябинска. В частности, его ждут в микрорайоне «Парковый».

Об этом сообщается на странице микрорайона ВКонтакте. Но в правительстве области пока не комментируют планы губернатора на завтра. Городская администрация пока также не озвучила свои мероприятия на пятницу.

А в соцсетях уже активно обсуждается возможность общения с новым руководителем региона. «У нас возникла идея предложить Алексею Леонидовичу пообщаться с жителями нашего района с помощью проведения интерактивной прямой трансляции. Уверены, что вопросов у наших жителей очень много», - написали в паблике.

Напомним, Алексей Текслер в первый день своего вступления в должность врио губернатора заявил, что намерен активно общаться с жителями, чтобы «напитаться» существующими проблемами. Жители рады будут лично встретиться с врио губернатора.

В комментариях Алексею Текслеру предлагают пройтись пешком по микрорайону «Парковый» и, в частности, погулять на перекрёстке Бейвеля/Краснопольский до остановки у магазина «Магнит».

Жители этого микрорайона хотели бы рассказать, что в большом, спальном микрорайоне, в котором живут много молодых семей с детьми, пока действует только одна школа (и около нее нет нормальных дорог). Есть проблема и с детскими садами, вырубается расположенный рядом лесной массив, много ларьков и пивнушек, есть проблемы с конечными остановками маршрутных такси. В общем, поговорить будет о чем.

Но, по большей части, эти все вопросы должны быть адресованы не врио губернатора, а недавно избранному главе города Владимиру Елистратову, который официально вступил в должность 26 февраля 2018 года (а до этого момента несколько месяцев исполнял обязанности главы, был вице-мэром). Ему город и его проблемы должны быть хорошо знакомы. И уже ответы на все вопросы должны были сформироваться, а вместе с ними и пути решения городских проблем.