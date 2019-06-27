77-летний житель Верхнего Уфалея поехал к дочери и пропал

Южно-Уральским линейным управлением МВД России на транспорте устанавливается местонахождение жителя Верхнего Уфалея (Челябинская область) 77-летнего Василия Первушина. Он на электричке поехал к своей дочери в Кыштым, но у нее так и не появился.

77-летний Василий Первушин 12 июня 2019 года в четыре часа утра отправился на пригородном поезде сообщением «Челябинск – Верхний Уфалей» к город Кыштым к своей дочери. Пожилой человек доехал до станции Кыштым и направился в сторону города, после чего его местонахождение неизвестно.

Приметы: среднего телосложения, рост 165-170 сантиметров, подстрижен налысо, брови густые седые, глаза карие.

Был одет: светлая кепка, синяя спортивная куртка с темными рукавами, темные спортивные штаны, серые кроссовки.

Особые приметы: ходит с деревянной тростью, при этом надевает на одну руку перчатку, также мог быть в очках с черной оправой.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просьба, сообщить в дежурную часть Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте по телефонам: 8 (351) 237-91-65, 268-30-43, 268-77-08.