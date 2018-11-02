Административного здания на северо-западе, против строительства которого выступали жители, не будет

Административного здания на северо-западе, против возведения которого выступали жители, не будет. Суд поддержал позицию прокурора об отмене разрешения на строительство, выданного без учета результатов публичных слушаний.

По требованию прокуратуры области арбитражным судом признано недействительным разрешение на строительство административного здания по улице Чайковского в Калининском районе Челябинска, выданное администрацией города ООО «Компания 2 А» с грубейшими нарушениями градостроительного законодательства.

«Чтобы застройщик мог начать там строить административное здание, по закону он должен был получить разрешение на это на публичных слушаниях. Должно было быть учтено мнение жителей близлежащих домов. Они категорически были против строительства. Несмотря на это администрация Челябинска выдало застройщику его, и он приступил к возведению административного здания. По ходатайству прокуратуры области судом были приняты обеспечительные меры, строительство здания приостановлено. Прокуратурой также заявление требование о сносе объекта незавершенного строительства», - сообщил прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе прокуратуры Челябинской области Николай Москвитин.

Не согласившись с судебным решением по делу, администрация города и коммерческая фирма обжаловали его в апелляционном порядке. Апелляционный суд подтвердил позицию прокуратуры области по настоящему делу, оставив решение суда без изменения. Застройщик вправе обжаловать решение в кассационное инстанции.

Инна Шемаева