Адвокат Кудряков, давший взятку полицейскому из Чебаркуля, остался на свободе

Адвокат, давший взятку полицейскому из Чебаркуля (Челябинская область), остался на свободе. Суд приговорил к трехмиллионному штрафу.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении адвоката Дмитрия Кудрякова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Дача взятки в крупном размере».

«Следствием и судом установлено, что в период с 2013 по 2015 годы Кудряков, организовавший на территории города Чебаркуля незаконное проведение азартных игр, передал бывшему заместителю начальника межмуниципального отдела МВД России «Чебаркульский» Данилову денежные средства в сумме более 940 тысяч рублей в качестве взятки за незаконное информирование о готовящихся проверках органами внутренних дел соблюдения запрета на проведение азартных игр», - сообщили в СКР по Челябинской области.

Кудряков вину в совершении преступления признал, следствием с ним заключено досудебное соглашение.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в сумме 2,8 миллионов рублей

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника территориального отдела МВД Михаила Данилова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Получение взятки в крупном размере» направлено для рассмотрения в суд.