Адвокат насильника и расчленителя из Магнитогорска пытался смягчить приговор

Адвокат насильника и расчленителя Владимира Шарова из Магнитогорска (Челябинская область) пытался смягчить приговор. Суд апелляционной инстанции оставил его без изменения.

Сегодня, 11 октября, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении 18-летнего Владимира Шарова, оставил без изменения приговор Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска от седьмого августа 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского областного суда.

Молодой человек признан виновным в «Насильственных действиях сексуального характера» и «Убийстве». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима. Кроме того, в пользу отца убитой девушки в качестве компенсации морального вреда с осужденного взыскано 1,5 миллиона рублей.

Суд установил, что в ночь на 29 июня 2017 года в доме Шарова, была вечеринка. Убитая потом девушка обманула своих родных и поехала к нему. Между молодыми людьми произошла ссора. В итоге парень задушил девушку, расчленил тело и вывез в лесную зону на мотоцикле.

Он же, в декабре 2015 года в этом же доме с целью удовлетворения половых потребностей, угрожая ножом, приставленным к горлу, изнасиловал другую девушку.

Приговор обжаловал адвокат осужденного, просил его отменить, уголовное дело направить на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе.

Приговор вступил в законную силу.