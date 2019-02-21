Адвокат: Нет оснований для избрания меры пресечения в отношении экс-главы Миасса Третьякова

Адвокат Сергей Колосовский обжаловал решение Центрального районного суда Челябинска о мере пресечения для своего подзащитного - бывшего главы администрации Миасского городского округа (Челябинская область) Станислава Третьякова, обвиняемого в получении взятки.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского областного суда, жалоба будет рассмотрена в понедельник, 25 февраля, в 9 часов утра.

Как пояснил агентству «Урал-пресс-информ» Сергей Колосовский, защита считает, что нет оснований для избрания какой-либо меры пресечения в отношении Станислава Третьякова.

Но если суд решит иначе, то защита готова привести аргументы по избрания любой меры пресечения, кроме содержания под стражей. Подготовлено гарантийное письмо для залога, есть две квартиры (в Миассе и Челябинске), где обвиняемый может находиться под домашним арестом.

Напомним, 4 декабря 2018 года Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок содержания под стражей Третьякова на 2 месяца, а всего до 4 месяцев 30 суток. Бывший глава администрации будет находиться в СИЗО до 6 апреля 2019 года.

Напомним, Станислав Третьяков был задержан 7 ноября 2018 года. Третьякову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, в 2012 году подозреваемый, являясь заместителем главы администрации города Миасс, получил взятку в сумме более 140 тысяч рублей за выделение земельного участка. Станислав Третьяков своей вины не признает.