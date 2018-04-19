Агрессивный педагог из Челябинска в столовой опрокинул тарелку с едой непослушного школьника

Челябинске агрессивный педагог опрокинул тарелку с едой непослушного школьника. В конфликт пришлось вмешиваться прокуратуре.

Прокуратурой Курчатовского района Челябинска по обращению законного представителя несовершеннолетнего проведена проверка по факту неправомерных действий учителя одного из образовательных учреждений района.

«Установлено, что, в результате возникшего конфликта с учеником, педагогом допущено некорректное поведение, выразившееся в применении методов воспитания, унижающих честь и достоинство несовершеннолетнего. Учитель в присутствии иных учащихся школы опрокинул в столовой еду ученика, не реагировавшего на его замечания», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Белозерова.

Педагогические работники обязаны соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики, уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений, применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей.

По результатам проверки в адрес руководителя образовательного учреждения внесено представление, результаты рассмотрения которого поставлены на контроль.