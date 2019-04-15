Алчные замы троицкого мэра предстанут перед судом

В Троицке (Челябинская область) утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух заместителей главы города - Анны Чистяковой и Марины Брунцовой, обвиняемых в превышении должностных полномочий по части первой статьи 286 УК РФ.

По версии следствия, начисляя денежные премии сотрудникам троицкой администрации и ее структурных подразделений, заместитель градоначальника по общим вопросам Чистякова и его зам по финансам и экономике Брунцова совершили незаконное изъятие начисленных премий, чтобы незаконно обратить эти денежные средства в свою пользу и расходовать по собственному усмотрению.

«Всего за период 2015-2017 годов сотрудникам - в связи со сбором с них начисленных премий - был причинен материальных ущерб на сумму более 900 тысяч рублей. Количество потерпевших по делу превысило 15 человек», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

В ходе следствия обвиняемые полностью признали свою вину, а также возместили причиненный сотрудникам материальный ущерб, вернув собранные деньги. С одной из обвиняемых в ходе расследования было заключено досудебное соглашение - дело выделили в отдельное производство.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Анна Чистякова и Марина Брунцова были задержаны осенью прошлого года. В администрацию Троицка силовики нагрянули вечером 24 октября.

Марина Брунцова является женой уволенного ранее из администрации Троицка по подозрению в коррупции Григория Ремезова, который в свою очередь является родным братом руководителя МКУ «Гражданская защита» Владислава Ремезова, арестованного в сентябре 2018 года.

По версии следствия, в период 2011-2018 годов Владислав Ремезов присвоил денежные средства учреждения в сумме не менее 700 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 160 УК РФ «Присвоение вверенного имущества».