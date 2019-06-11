Алексей Текслер взял ситуацию в школе-интернате Магнитогорска под личный контроль

Глава Челябинской области Алексей Текслер взял ситуацию в школе-интернате Магнитогорска, где, по предварительной информации следственных органов, жертвами сексуального насилия стали две несовершеннолетние, под личный контроль.

В следственном управлении СКР по Челябинской области уточнили, что в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело о преступлении против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних воспитанниц интерната, в котором подозревается их сверстник.

Алексей Текслер уже созвонился с руководителем следственного управления следственного комитета России по Челябинской области Денисом Чернятьевым. Они договорились о том, что следственным органам будет оказана помощь в установлении обстоятельств произошедшего.

Глава региона поручил провести служебную проверку в учреждении. По ее результатам будут приняты меры, сообщает пресс-служба областного правительства.