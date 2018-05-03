Алиментщица из Брединского района отправилась в колонию

Алиментщица из Брединского района (Челябинская область) отправилась в колонию. За невыполнение родительских обязанностей ей предстоит провести полгода за решеткой.

На шесть месяцев в колонию-поселение отправил мировой суд Брединского района 43-летнюю местную жительницу, признанную виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

«Женщина лишена родительских прав, ее единственная дочь сначала воспитывалась в детском доме, затем перешла в приемную семью. Исполнительное производство по взысканию алиментов было возбуждено в Брединском отделе судебных приставов в июне 2015 года. Но денег взыскатель так и не увидел: мать ребенка практически все это время с момента возбуждения исполнительного производства провела в местах лишения свободы: в ее «послужном» списке шесть судимостей – все по статье «Кража», различаются только части статьи», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

В колонии женщина не работала, поэтому не было и алиментов. Но и в редкие месяцы нахождения на свободе она не стремилась к упорядочению своей жизни. Она не работала, перебиваясь случайными заработками, которые уходили на выпивку, не имеет постоянного места жительства, довольствуясь временными пристанищами.

«В сентябре 2017 года она была привлечена к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», суд тогда отправил ее под арест на десять суток. Но это не послужило ей сигналом, поэтому вполне предсказуемым продолжением всей этой истории стало возбуждение дознавателем Брединского отдела судебных приставов уголовного дела в отношении алиментщицы», - добавили в пресс-службе.

В итоге суд назначил ей шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Долг матери-кукушки составил 56 тысяч рублей.

Это первый в районе столь жесткий приговор с лишением свободы должнику по алиментам за последние два года и первый вообще – матери-алиментщице.