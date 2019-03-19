Алиментщик из Коркино требует отдать ему сына и половину квартиры бывшей жены

Житель Коркино (Челябинская область), накопивший алиментный долг, пытается убедить органы опеки, что он будет лучше воспитывать сына. Кроме того, он требует, чтобы бывшая супруга отдала ему половину своей квартиры.

В городе Коркино Челябинской области мужчина, который уже несколько месяцев копит долг по алиментам, после привлечения к административной ответственности заявил в органы опеки о своем желании забрать ребенка себе, а вместе с ним и половину квартиры жены, которую она приобрела еще до брака.

«До октября 2018 года мужчина был трудоустроен, алименты регулярно отчислялись из его заработной платы. Но затем он уволился, алименты прекратились, исполнительное производство было возобновлено. Мужчина убеждал приставов, что от выплат алиментов не отказывается, готов помогать прежней семье, хотя сам живет в съемной квартире, и у него подрастает ребенок в новом браке, но дальше слов дело не шло. Постоянного источника дохода у него не было, имущества тоже не числилось, в праве управления транспортным средством ограничить его было невозможно, поскольку таковым он не обладал», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

В качестве подтверждения своих слов об оплате алиментов он принес одну расписку – за октябрь 2018 года, когда он передал взыскателю две с половиной тысячи рублей, хотя в его случае расчет ежемесячного платежа основывается на сведениях Росстата о среднероссийской заработной плате и составляет порядка девяти тысяч рублей.

В феврале 2019 года он был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов, суд назначил ему 30 часов обязательных работ, а судебные приставы предупредили, что дальнейшее уклонение от исполнения должником алиментных обязательств станет основанием уже уголовного дела. Для исправления у мужчины, а него накопилась задолженность в размере 40 тысяч рублей, есть всего лишь два месяца.

Должник по-своему понял грозящую ему перспективу: он направил в органы опеки заявление с требованием передать ребенка на воспитание ему, а также забрать у жены половину квартиры, которую она, правда, купила еще до замужества. Заявление еще находится на рассмотрении, а судебные приставы ждут поступления в отдел исполнительного документа по обязательным работам, назначенным отцу-алиментщику. Отбывать наказание он будет на благоустройстве улиц и скверов города. Уклонение от обязательных работ может обернуться арестом до 15 суток или штрафом до 300 тысяч рублей.