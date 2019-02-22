Андрей Бабушкин заявил о нарушениях при задержании экс-омбудсмена Алексея Севастьянова

Сегодня, 22 февраля, Центральный районный суд Челябинска изберет меру пресечения для бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова. Два дня назад его задержали в Москве по подозрению в мошенничестве и доставили для допроса в Челябинск.

Член Совета по правам человека при президенте России Андрей Бабушкин рассказал о нарушениях по делу в отношении экс-омбудсмена Алексея Севастьянова. Он написал обращение к председателю при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову и уполномоченной по правам человека в Челябинской области Маргарите Павловой.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Алексея Севастьянова сотрудники челябинской полиции задержали в Москве 20 февраля. Против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Севастьянову инкриминируется афера при получении гранта на ведение фермерского хозяйства. В декабре 2016 года он зарегистрировался как глава крестьянского фермерского хозяйства. К этому времени задержанный обладал земельным наделом в размере 20 гектаров, складскими помещениями для хранения продукции и техники и торговыми помещениями для реализации сельскохозяйственной продукцией.

«При задержании адвокатом и самим задержанным было заявлено ходатайство о консультации с защитником и желании дать показания по обстоятельствам возникших в отношении него подозрений. Указанное ходатайство было следователем занесено непосредственно в протокол задержания Севастьянова. Однако разрешать это ходатайство и дать Севастьянову возможность объясниться, допросив его в качестве подозреваемого, очевидно следователь не планировал. Пока адвокат дожидался возможности переговорить с Севастьяновым и поучаствовать в допросе, последнего просто вывели из здания УЭБ и ПК Москвы другим коридором и увезли в аэропорт. Естественно, защитнику Севастьянова билетов никто не бронировал, поэтому попасть на рейс он не смог», - пишет в обращении Андрей Бабушкин.

Также Бабушкин отметил, что на мобильный телефон адвоката от следователя стали приходить фотографии уведомлений от том, что ему необходимо 21 февраля явиться в Челябинск для участия в допросе.

«Однако с учетом расстояния между Москвой и Челябинском это похоже на издевательство не просто над правами подозреваемого, но и над здравым смыслом. Потом адвокату пришло и вовсе замечательное уведомление о том, что следователь вызывает его в судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании Севастьянову меры пресечения, которое состоится 22 февраля в 15 часов 30 минут в Центральном районном суде Челябинска под председательством судьи Бандуровской», - пишет Андрей Бабушкин.

Также Андрей Бабушкин сообщает, что Севастьянов даже не допрошен в качестве подозреваемого.

«Следователь, видимо, предвидя будущее, а, может быт,ь и располагая какими-то сведениями, располагать которыми в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом не может никто, уже знает, что Севастьянова не только допросят в качестве подозреваемого, но ему и обязательно предъявят обвинение. Следователь обязательно подготовит ходатайство об избрании Севастьянову меры пресечения, очевидно заключения под стражу, раз рассматривать будет суд. Как отмечает адвокат Басаргин, «видимо, в ближайшее время следует адвокату ждать нового уведомления, возможно, в стиле того, чтобы он взял Севастьянову теплые вещи, так как в выходные в изоляторе холодно. Грустно. Даже намека хотя бы на формальное соблюдение чьих-либо прав не считают нужным делать. Указанные нарушения подтверждают заказной характер уголовного дела в отношении Севастьянова, отсутствие у следователя процессуальной самостоятельности, несоответствие действий следователя интересам правосудия», - отмечает Андрей Бабушкин.

Адвокат Игорь Трунов также заявил, что дело Алексея Севастьянова носит «политический характер».

«Несмотря на то, что сотрудники челябинской полиции не имели паспорта Алексея Севастьянова, каким-то образом они его без документов умудрились посадить на самолет и доставить в Челябинск. Севастьянова допрашивают уже челябинские следователи. Мы не понимаем, в чем обвиняют бывшего омбудсмена. Формулировка «покушение на мошенничество» вообще означает, что самого преступления нет. К тому же стороне защиты до сих пор не предоставили никаких документов», - сообщил Игорь Трунов.

Пресс-служба регионального полицейского главка комментирует все происходящее весьма сдержанно.

«В настоящее время проводится расследование, в связи с чем в интересах следствия информация не разглашается», - сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Челябинской области Григорий Макеев.

Между тем, кроме так называемой аферы с грантом на фермерское хозяйство существуют и другие версии задержания Алексея Севастьянова. В 2017 году в отношении Севастьянова было возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Скандал был связан с партией «Родина», которую когда-то возглавлял правозащитник. По мнению силовиков, экс-омбудсмен в период предвыборной кампании заключил якобы от имени партии коммерческие контракты. На политические баннеры, билборды, буклеты, растяжки, печатные материалы было потрачено якобы примерно пять миллионов рублей. На самом деле никто никаких денег не получил. Таких денег у Севастьянова не было и он нашел спонсора в лице Юревича. Потом его исключили из партийных списков, и ему пришлось баллотироваться по одномандатному округу. Финансирование регионального отделения «Родины» тут же просело, но рекламно-агитационная продукция к этому времени уже была заказана.

Потом вокруг Севастьянова разгорелся еще один скандал – с парковками. Стражи порядка задержали и увезли правозащитника в отделение полиции Курчатовского района в ходе ликвидации нелегальной парковки на Краснопольском проспекте. В администрации города тогда сочли, что семья Севастьяновых, которая владеет сетью парковок в Челябинске, использует муниципальные земли незаконно. Правозащитник в свою очередь заявлял, что действия мэрии – это рейдерский захват.

Избрание меры пресечения для Алексея Севастьянова состоится сегодня, 22 февраля.