Арестован водитель, по вине которого погибли пятеро человек в Челябинской области

Сегодня, первого декабря, Каслинский районный суд (Челябинская область) выбрал меру пресечения в отношении виновника ДТП, в результате которого погибли пять человек.

По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 23-летнему водителю большегруза Volvo, обвиняемому в нарушении ПДД. Об этом агентству сообщили в суде Каслинского района.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», авария произошла 29 ноября в 22.40 часов на 108 километре автодороги подъезд к Екатеринбургу на территории Каслинского района. По предварительным данным, водитель большегруза «Вольво» допустил выезд прицепа на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилями ТАТА, «Лэнд РоверомДефендер» и грузовой «Газелью». В результате аварии смертельные травмы получили водитель и три пассажира внедорожника, а также36-летний водитель машины ТАТА. Управлявший «Газелью» мужчина получил телесные повреждения.

В числе погибших был известный криминальный авторитет Степан Милованов и его сыновья, а также мастер спорта СССР по самбо и дзюдо Сергей Игнатенко.

Возбуждено уголовное дело по статье " Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Главное следственное управление регионального главка сегодня, первого декабря, предъявило виновнику ДТП обвинение.