В Челябинской области арестованы убийцы женщины, тело которой найдено вмерзшим в лед. Ими оказались три женщины и один мужчина.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем женщинам и мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Похищение человека» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

«По данным следствия, в августе 2017 года обвиняемые, применяя силу увезли потерпевшую из села Кундравы в город Чебаркуль, где в ходе конфликта на бытовой почве избили женщину, после чего она скончалась от полученных травм. Тело потерпевшей они сокрыли в водоеме, где оно было обнаружено в мае 2018 года», - сообщает СКР по Челябинской области.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.